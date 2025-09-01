رقابت‌های تکواندو دختران نونهال و خردسال منطقه ۳ کشور با ثبت ۱۳ مدال رنگارنگ برای نمایندگان قم به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در رده سنی نونهالان زهرا سادات میرزاده و نازنین زهرا حکیمی‌فرد به دو مدال نقره رسیدند.

همچنین الناز عروجی، رویا بهری، سارینا احمدی و زینب ناصری پور هم صاحب ۴ نشان برنز شدند تا تیم قم در جایگاه سومی رده بندی تیمی نونهالان بایستد.

در خردسالان هم تیم قم توسط ستیا کریمی، مائده یعقوبی، کتایون کریمی، فاطمه وفایی، هدیه تابه‌زر، نگار مرادی و رضوانه آل‌شیخ به ۷ نشان برنز رسید.

مسابقات تکواندو نونهالان و خردسالان دختر منطقه ۳ کشور به در سالن ورزشی نخلستان قم برگزار شد