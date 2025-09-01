کمبود آب شرب دربندر چابهار که تنها بندراقیانوسی ایران است، سالهاست به یک معضل بزرگ تبدیل شده که شرایط زندگی کردن را برای مردم در این بندر اقیانوسی سخت و‌ دشوار کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، نبود زیر ساخت مناسب برای آبرسانی و کم کاری برخی از مسئولین در سال‌های گذشته باعث شده که امروزه بندر چابهار همزمان بارشد جمعیت، با بحران بی آبی مواجه شود.

براساس شواهد، عدم دسترسی مردم به آبِ شربِ پایدار، باعث شده تا فروش آب در چابهار به تجارتی پرسود تبدیل شود، بطوری که در شهر چابهار هرتانکر ۶ هزار لیتری آب شرب، توسط تانکر‌های آبرسان بین یک تا یک میلیون و‌پانصد هزارتومان به فروش برسد.