نهم ربیع الاول، نه تنها نخستین روز امامت امام عصر علیه السلام است، بلكه آغاز دوره ای حیاتی و مهم در تاریخ شیعه نیز به شمار می آید.

نهم ربیع الاول اولین روز از دوران امامت منجی عالم بشریت، امام مهدی عجل الله می‌باشد که پس از شهادت پدر گرامیشان، امام حسن عسکری، به این مقام نائل شدند. این روز را می توان یکی از بزرگترین جشن‌های شیعیان نیز نامید.

هشتم ربیع الاول سال 260 هـ.ق، امام حسن عسكری علیه السلام بر اثر زهری كه هشت روز قبل معتمد به ایشان خورانده بود، به شهادت رسید.

حكومت عباسی از مدت ها پیش بر اساس سخن رسول الله صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام مبنی بر این كه مهدی فرزند امام حسن عسكری علیه السلام است، امام یازدهم را زیر نظر داشت و مراقب بود تا فرزندی از ایشان نماند، ولی امام یازدهم با پنهان نگه داشتن خبر ولادت فرزندش این نقشه را باطل كرده بود. پس از شهادت امام علیه السلام كم كم خبر فرزندی به نام مهدی علیه السلام پخش شد و تلاش چند باره خلیفه عباسی برای یافتن امام مهدی علیه السلام به نتیجه نرسید.