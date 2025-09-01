مادر ۲۹ ساله سنندجی در بیمارستان بعثت سنندج، نوزادان سه‌قلو (۲ پسر و یک دختر) به دنیا آورد.

قل اول، پسر با وزن هزار و ۸۸۰ گرم، قل دوم، پسر با وزن هزار و ۷۵۰ گرم و قل سوم دختر، با وزن هزار و ۸۵۰ گرم است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام این خبر افزود:

ارغوانی با بیان اینکه هر سه نوزاد در وضعیت عمومی خوبی به سر می‌برند، گفت: به دلیل تولد زودهنگام و وزن نسبتاً کم، برای اطمینان از رشد سالم و جلوگیری از هرگونه عارضه احتمالی، نوزادان در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان بستری شده‌اند.

وی اضافه کرد: مادر نوزادان نیز در سلامت کامل است.