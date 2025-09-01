سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: با سلام نظامی، وظیفه خودمان را در قبال ملت ایران و همراه آنها انجام دادیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعه نویی در نشست خبری بعد از دیدار با هند در رقابت‌های کافا گفت: قبل از اینکه راجع به بازی صحبت کنم باید درباره اشتباه خودم صحبت کنم که اعتراف کنم باید با برنامه بهتری وارد این مسابقات می‌شدیم. فاصله زمانی بازی‌های ما کم است و این کار را سخت می‌کند.

وی ادامه داد: بازیکن داریم که در ۱۰ روز ۳ بازی انجام داده است. برای حضور در این تورنمنت ۱۸ تغییر داشتیم و سپس وارد شدیم. ما باید حداقل ۵ جلسه تمرین می‌کردیم و سپس وارد مسابقات می‌شدیم. این اشتباه من است. بعضی از بازیکنان من دو سه پرواز داشتند تا به تاجیکستان برسند. این ضعف من است و به آن اعتراف می‌کنم.

سرمربی تیم ملی ایران افزود: هند با دفاع چند لایه ۹ تا ۱۰ نفره در زمین خودش حضور داشت. در نیمه دوم هم مقداری شناخت بیشتر نسبت به تیم خوب هند پیدا کردیم و به گل رسیدیم. معمولا چنین مدل بازی‌هایی سخت‌تر است. از تمام بازیکنانم تشکر می‌کنم. با این که خسته بودند، اما خیلی بهتر از بازی قبل بودند. باز هم اعتراف می‌کنم من اشتباه کردم.

او در پاسخ به اینکه تیم ملی در خلق موقعیت بخصوص در نیمه اول ضعیف عمل کرد گفت: فوتبال پیشرفت کرده و مثل قدیم نیست که برویم و ۱۰ - ۱۲ گل به مالدیو بزنیم. کشور‌هایی مثل هند پیشرفت زیادی کرده‌اند. فوتبال برای دولت‌ها مقوله پیچیده‌ای است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره عملکرد بازیکنان هم گفت: تیم‌ها برای حضور در لیگ چند هفته بدنسازی را پشت سر می‌گذارند و چند دیدار تدارکاتی را هم برگزار می‌کنند، اما بازهم در هفته‌های ابتدایی شادابی لازم را ندارند. حالا چطور انتظار دارید تیم ملی بدون تمرین شاداب باشد. در این شرایط چینش بازیکنان سخت است. بازهم تاکید می‌کنم که من اشتباه کردم و باید برنامه ریزی بهتری انجام می‌دادم.

قلعه نویی درباره تأثیر حضو طارمی و جهانبخش گفت: اعتقاد دارم بعضی بازیکنان فنی هستند و بعضی نفرات فنی و وزنی هستند. بازیکنانی مثل اینها و سردار آزمون و سعید عزت اللهی نیز چنین هستند.

سرمربی تیم ملی ایران درباره سلام نظامی بازیکنان گفت: اول قهرمانی تیم والیبال را تبریک می‌گویم. کمترین کاری که ما ورزشکاران و فوتبالی‌ها می‌توانیم برای کشورمان انجام دهیم، همین است.

او در پاسخ به اینکه در زمان کارلوس کی روش، اشکان دژاگه بدون تیم با ملی پوشان تمرین می‌کرد و آیا حالا جهانبخش نیز با چنین شرایطی قرار است در اردو‌ها بماند تاکید کرد: امیدواریم جهانبخش هم قرارداد ببندد و با یک تیم به میدان برود.