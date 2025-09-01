مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک درآستانه اعزام آزادکاران به مسابقات جهانی در کمپ تیم‌های ملی کشتی حضور پیدا کرد و از نزدیک شاهد تمرین ملی‌پوشان بود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این بازدید که پس از پایان تمرین کشتی‌گیران انجام شد، علی‌نژاد ضمن خسته نباشید به مجموعه فدراسیون، کادر فنی، ملی‌پوشان و اردونشینان اظهار کرد: کشتی نه تنها ورزش اول کشور ماست بلکه برای کمیته ملی المپیک همیشه در اولویت بوده و در بازی‌های آسیایی و المپیک در خط مقدم اعزام‌ها بوده و خواهد بود.

وی ضمن آرزوی موفقیت برای کشتی‌گیران در مسابقات جهانی و بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض گفت: امیدوارم از مسابقات جهانی دست پر برگردید؛ همگی زحمات بسیاری کشیدید و هر نتیجه‌ای کسب کنید برای ما ارزشمند است.

در ادامه علیرضا دبیر رئیس فدراسیون و پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان گزارشی از روند آماده‌سازی آزادکاران ارائه و دغدغه‌های‌شان را مطرح کردند.

علی‌نژاد نیز قول مساعد داد که کمیته ملی المپیک بیش از پیش از کشتی حمایت کند.