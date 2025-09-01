

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی محمدنبی بعد از پیروزی ۳ بر صفر مقابل هند در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فکر می‌کنم با توجه به اینکه بازیکنان تیم کمتر باهم بازی کرده‌اند، بازی به بازی بهتر می‌شویم. با تدبیری که امیر قلعه نویی و دستیارانش به خرج دادند آنچه در تمرین انجام شد در نیمه دوم به خوبی انجام شد نه به صورت کامل، ما به فینال می‌رویم البته به نتیجه بازی تاجیکستان و افغانستان هم بستگی دارد ولی شانس ما برای فینالیست شدن خیلی زیاد است.

مدیر تیم ملی در خصوص شرایط کلی تیم و حضور لژیونر‌ها گفت: با توجه به پرواز لژیونر‌ها آنها باید ریکاوری خوبی داشته باشند تا برای فینال شاکله اصلی تیم و لژیونر‌ها را داشته باشیم.

نبی در خصوص سلام نظامی بازیکنان تیم ملی قبل از بازی و بازخورد خوبش گفت: چو ایران مباشد تن من مباد این جواب همه سوالات است. وظیفه ملی و میهنی است و پیراهن مقدس کشورمان را بر تن می‌کند، حاکم بر عمل است و در این موضوع‌ها مشارکت زیادی دارد. تمام مردم کشورمان همیتی در ۱۲ روزه جنگ تحمیلی به خرج دادند ما به احترام و قدردانی مردم وشهدای عزیزمان سلام نظامی در دستور کار بازیکنان تیم ملی قرار گرفته است. امیدواریم که قال رژیم صهیونیستی هرچه زودتر کنده شود.