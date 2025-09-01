

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور نهم و پایانی جدول سوپر استادان مسابقات بین‌المللی شطرنج فجیره که امروز (دوشنبه ۱۰ شهریور) برگزار شد سوپر استاد بزرگ محمد امین طباطبایی (۲۶۷۳) مقابل الکساندر دونچنکو استاد بزرگ آلمانی (۲۶۱۶) به تساوی رسید. با این حساب طباطبایی با ۶ امتیاز و پوئن شکنی کم‌تر چهارم شد و حدود ۶ واحد ریتینگ اضافه کرد.

استاد بزرگ سینا موحد با درجه ۲۵۵۸ مقابل آندری ولوکیتین استاد بزرگ اوکراینی با درجه بین‌المللی ۲۶۲۸ به برتری رسید و با ۵ امتیاز در رده شانزدهم قرار گرفت و ۶ واحد افزایش ریتینگ داشت.

استاد بزرگ بردیا دانشور با درجه ۲۶۲۵ نیز مقابل استاد بزرگ محمد مرادلی آذربایجانی با درجه بین المللی ۲۵۸۶ به مساوی رضایت داد و با ۵ امتیاز در رده هفدهم ایستاد و دو درجه به ریتینگ بین‌المللی‌اش اضافه کرد.

رقابت‌های بین‌المللی شطرنج فجیره از سوم تا دهم شهریور به میزبانی امارات برگزار شد. این مسابقات در سه جدول سوپر استادان، استادان و آزاد پیگیری شد.

ایران در بخش استادان نیز چندین نماینده داشت که آرتین اشرف و رضا مهدوی با ۷ امتیاز سوم و پنجم شدند.