به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ علیرضا نجیمی، مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، به همراه حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، از سایت پرورش گوزن زرد ایرانی در مجتمع رشکان بازدید کردند.

در این بازدید آخرین وضعیت نگهداری و تکثیر گوزن زرد ایرانی به عنوان یکی از گونه‌های ارزشمند و در معرض تهدید کشور مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اقدامات حفاظتی و برنامه‌های در دست اجرا برای بهبود شرایط زیستگاه، تغذیه و افزایش جمعیت این گونه بومی مورد ارزیابی قرار گرفت.

نجیمی در جریان این بازدید بر اهمیت حفظ و تقویت جمعیت گوزن زرد ایرانی به عنوان بخشی از میراث طبیعی کشور تأکید کرد و افزود: برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مستمر استان‌ها می‌تواند نقش بسزایی در احیای زیستگاه‌ها و جلوگیری از انقراض این گونه ایفا کند.

حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز با اشاره به ظرفیت‌های مجتمع رشکان در زمینه تکثیر و پرورش حیات‌وحش، گفت: این مرکز می‌تواند الگویی مناسب برای توسعه برنامه‌های حفاظتی در سطح استان و کشور باشد.

در پایان این بازدید، بر استمرار پایش‌ها، بهبود زیرساخت‌های حفاظتی و مشارکت جوامع محلی در حمایت از گوزن زرد ایرانی تأکید شد.