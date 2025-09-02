مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: این استان برای برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین در شهرستان فارسان آماده است.

آمادگی چهارمحال و بختیاری برای برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علیرضا جیلان گفت: تمامی برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری مطلوب و پُرشور این جشنواره از ۱۴ تا ۲۱ شهریورماه جاری در بوستان قلمستان فارسان انجام شده است.

وی افزود: ۱۲ کمیته تخصصی برای برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین در این استان فعالیت دارند.

جیلان افزود: همچنین وظایف تمام مسئولان کمیته‌های ۱۲ گانه سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین تشریح و به آنان ابلاغ شده است.

وی یادآور شد: حضور اقوام و عشایر ایران‌زمین از سراسر کشور در سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین باعث معرفی بیشتر چهارمحال و بختیاری در سطح ملی و بین‌المللی می‌شود.