مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: این استان برای برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین در شهرستان فارسان آماده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علیرضا جیلان گفت: تمامی برنامهریزیها برای برگزاری مطلوب و پُرشور این جشنواره از ۱۴ تا ۲۱ شهریورماه جاری در بوستان قلمستان فارسان انجام شده است.
وی افزود: ۱۲ کمیته تخصصی برای برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین در این استان فعالیت دارند.
جیلان افزود: همچنین وظایف تمام مسئولان کمیتههای ۱۲ گانه سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین تشریح و به آنان ابلاغ شده است.
وی یادآور شد: حضور اقوام و عشایر ایرانزمین از سراسر کشور در سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین باعث معرفی بیشتر چهارمحال و بختیاری در سطح ملی و بینالمللی میشود.