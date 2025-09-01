

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران که برای برگزاری اردوی متصل به مسابقات مقدماتی زیر ۲۳ سال در دوبی حضور داشت، پیش از ظهر امروز (دوشنبه) دوبی را به سمت ابوظبی، شهر برگزاری این مسابقات ترک کرد.

اعضای تیم امید پس از رسیدن به ابوظبی مورد استقبال آقای دکتر دهقانی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی و اعضای سفارتقرار گرفتند.

نخستین تمرین تیم فوتبال امید کشورمان نیز امروز در ابوظبی برگزار شد.

همه بازیکنان به غیر از محمدجواد حسین‌نژاد در تمرین حضور داشتند. قرار است حسین‌نژاد، لژیونر کشورمان امشب به اردوی تیم ملی اضافه شود.

تیم فوتبال امید چهارشنبه از ساعت ۱۸ به وقت ایران در نخستین بازی مقدماتی کمتر از ۲۳ سال به مصاف هنگ‌کنگ می‌رود.