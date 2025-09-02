پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان شهرکرد از اجرای طرح ایمنسازی نقاط مستعد حادثه در محورهای پرخطر شهرکرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهدی مولایی گفت: با هدف کاهش تصادفات جادهای، ارتقای ضریب ایمنی محورها و صیانت از جان کاربران جادهای، اقدامات موثری در نقاط حساس و پرحادثه شهرستان شهرکرد انجام گرفته است.
رئیس راهداری شهرستان شهرکرد گفت: در این عملیات، بیش از ۵۰ عدد بولارد و بشکههای آشکارساز در سهراهیها، تقاطعها و ورودیهای پرخطر نصب شد.
وی افزود: محورهای ایمنسازی شده شامل سهراهی خوزستان (محدوده شهر کیان)، محور شهرکرد – شمسآباد و ورودی شرکت حجاب در همان مسیر هستند که در سالهای گذشته با آمار بالایی از حوادث جادهای مواجه بودهاند، با ایمنسازی این نقاط، انتظار میرود میزان تصادفات در این نواحی به شکل محسوسی کاهش یابد.
مولایی با اشاره به وضعیت خاص برخی ورودیها و خروجیهای صنعتی در شهرستان گفت: یکی از اقدامات مهم دیگر، ایمنسازی ورودی و خروجی کارخانه حجاب بود.
رئیس راهداری شهرستان شهرکرد همچنین خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۱۰۰ اقدام عمرانی، ایمنی و اصلاحی در حوزه نگهداری و ایمنسازی راههای شهرستان انجام شده که شامل خطکشی، نصب تابلوهای هشداردهنده، چراغهای چشمکزن، اصلاح شیبهای خطرناک، لکهگیری و پاکسازی حریم راهها بوده است.