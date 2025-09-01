بهزیستی استان بوشهر:
در مشکلات حاد خانوادگی و آزارها، ۱۲۳ را دوست خود بدانید
معاون سلامت اجتماعی ادارهکل بهزیستی استان بوشهر گفت: کسانی که در خانه دچار خشونت میشوند یا افکار خودکشی به آنان دست داده، اورژانس اجتماعی را دوست و در کنار خود بدانند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ معاون سلامت اجتماعی ادارهکل بهزیستی استان بوشهر در سالروز ۲۶ سالگی راهاندازی اورژانس اجتماعی بهزیستی به خبرنگار صداوسیما گفت: اورژانس اجتماعی بهزیستی کار مداخلات روانیِ اجتماعی را پیش از مداخلات انتظامی و قضایی انجام میدهد و هدف آن کنترل و کاهش بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد است.
فرزانه فیروزی افزود: اگر فرد در خانواده دچار مشکلات، اختلافات خانوادگی، درگیری و خشونتهایی میشود که نمیداند چگونه از آن آسیب و بحران بیرون بیاید، در هر ساعتی از شبانهروز با ۱۲۳ تماس بگیرد تا مددکاران و روانشناسان ما بهصورت تخصصی به افراد مشاوره و راهکار دهند و در صورت نیاز ورود کنند.
او ادامه داد: کودکآزاری، همسرآزاری، افکار خودکشی، مشکلات حاد خانوادگی از مواردی است که اورژانس اجتماعی به آن ورود میکند و افرادی با این مشکلات حتماً با ۱۲۳ تماس بگیرند.
معاون سلامت اجتماعی ادارهکل بهزیستی استان بوشهر با بیان اینکه توانمندسازی افرراد در معرض آسیب و آسیبدیده از اولویتهای ما است، گفت: دختران و پسران نوجوان و یا هر یک از اعضای خانه که قصد فرار از خانه را دارد یا نمیداند به کجا برود و چه کند با ۱۲۳ تماس بگیرد و اورژانس اجتماعی را دوست خود بداند.
فیروزی همچنین از خانوادهها خواست که اورژانس اجتماعی را بهعنوان دوست به خانواه خود معرفی کنند تا در زمان نیاز راه برونرفت از مشکلات را پیدا کنند و مشکل حل شود.