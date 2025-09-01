بهزیستی استان بوشهر:

در مشکلات حاد خانوادگی و آزارها، ۱۲۳ را دوست خود بدانید

معاون سلامت اجتماعی اداره‌کل بهزیستی استان بوشهر گفت: کسانی که در خانه دچار خشونت می‌شوند یا افکار خودکشی به آنان دست داده، اورژانس اجتماعی را دوست و در کنار خود بدانند.