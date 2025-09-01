به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حسین سپهوند با اعلام این خبر گفت:در استان لرستان ۲ هزار و ۴۶۲ روستا واجدشرایط گازرسانی است که تاکنون ۲ هزار و ۴۰۶ روستای استان گاررسانی شده است.

وی با بیان اینکه گازرسانی به ۵۶ روستای باقی مانده استان لرستان نیز در دست اجرا است افزود:پسش بینی می شود تا پایان سال ۱۴۰۵ تمام روستاهای استان لرستان به شبکه گاز متصل شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان یادآور شد:هفته دولت نیز گازرسانی به ۲۱ روستای این استان انجام شد.