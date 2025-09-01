استاندار قزوین در خصوص انتقال آب سد طالقان به این استان گفت: این طرح با اعتبار حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان ظرف ۱۸ ماه اجرا می‌شود و با تکمیل آن، ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستای استان از آب شرب پایدار برخوردار خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، استاندار قزوین در گفت‌وگوی ویژه خبری با تأکید بر اینکه «وفاق ملی و انسجام دستگاه‌ها شرط اصلی توسعه است» گفت: «از نخستین روزهای مسئولیتم در قزوین تلاش کردم هماهنگی بین دولت، قوه قضاییه، نهادهای امنیتی، انتظامی و نمایندگان استان برقرار شود؛ چرا که هیچ پروژه‌ای بدون همدلی به نتیجه نخواهد رسید.»

محمد نوذری، با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم افزود: «وفاق و همدلی مورد تأکید رئیس‌جمهور محترم و رهبر معظم انقلاب است و ما این نگاه را به سطح استان آورده‌ایم. امروز در قزوین شاهد تعامل جدی میان همه دستگاه‌ها هستیم و این رمز پیشرفت است.»

تفاهم‌نامه انتقال آب؛ پروژه‌ای ۲۵ ساله به سرانجام رسید

استاندار قزوین بزرگ‌ترین دستاورد هفته دولت را امضای تفاهم‌نامه انتقال آب از سد طالقان به تاکستان دانست و توضیح داد: «این طرح که حدود ۲۵ سال متوقف مانده بود، با پیگیری دولت چهاردهم و حمایت شخص رئیس‌جمهور دوباره فعال شد. بر اساس تفاهم‌نامه پنج‌جانبه میان وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، اوقاف و استانداری، منابع مالی پروژه از طریق تهاتر زمین تأمین می‌شود.»

نوذری اعلام کرد: این طرح با اعتبار حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان ظرف ۱۸ ماه اجرا می‌شود و با تکمیل آن، ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستای استان از آب شرب پایدار برخوردار خواهند شد. به گفته او، این پروژه نه‌تنها امنیت آب آشامیدنی استان را تضمین می‌کند، بلکه مسیر توسعه کشاورزی و صنعت را نیز هموار خواهد کرد.

۳۸۲ پروژه عمرانی و صنعتی در هفته دولت

استاندار قزوین به افتتاح پروژه‌های هفته دولت اشاره کرد و گفت: «امسال ۳۸۲ پروژه با ارزش ۳۰ همت در حوزه‌های عمرانی، گردشگری و صنایع به بهره‌برداری رسید. تنها در بخش عمرانی، ۱۶.۲ همت پروژه افتتاح شد و در صنایع و گردشگری نیز حدود ۱۴ همت.»

به گفته نوذری، این پروژه‌ها بیش از ۴ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند و نرخ بیکاری استان را به حدود ۶ درصد رسانده‌اند که کمتر از میانگین کشوری (۷.۴ درصد) است. او البته تأکید کرد: بیشتر بیکاران استان از قشر تحصیل‌کرده هستند و برنامه‌ریزی برای پیوند میان دانشگاه‌ها و صنایع در دستور کار قرار دارد.

دغدغه آب و احیای دشت قزوین

استاندار قزوین یکی از اساسی‌ترین چالش‌های استان را بحران آب عنوان کرد و افزود: «ما ششمین سال خشکسالی را تجربه می‌کنیم و امسال بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد کاهش داشته است. اگر انتقال آب از سد طالقان انجام نمی‌شد، سال آینده با بحران جدی کمبود آب شرب مواجه می‌شدیم.»

او با تأکید بر اینکه توسعه صنایع آب‌بر در بسیاری از نقاط استان متوقف شده، تصریح کرد: «صدور مجوز برای واحدهای جدید تنها در مناطقی انجام می‌شود که منابع پایدار وجود دارد. در کنار آن، مدیریت مصرف، تغییر الگوی کشت، توسعه آبیاری نوین و حرکت به سمت گلخانه‌ها از برنامه‌های جدی استان است.»

نوذری درباره احیای دشت قزوین نیز گفت: «بزرگ‌ترین چالش دشت فرو‌نشست ۲۰ سانتی‌متری زمین به دلیل برداشت بی‌رویه آب است. گروه‌های کارشناسی در حال بررسی راهکارها هستند و انتقال آب از منابع جدید یکی از برنامه‌های اصلی برای نجات این دشت است.»

عدالت آموزشی؛ ساخت ۱۴۷ مدرسه جدید

استاندار قزوین عدالت آموزشی را یکی از محورهای مهم دولت چهاردهم دانست و اظهار کرد: «سرانه آموزشی در برخی شهرهای استان پایین‌تر از نرم کشوری است. به همین دلیل ساخت ۱۴۷ مدرسه در دستور کار قرار گرفته که بخشی از آن‌ها با مشارکت خیرین و صنایع ساخته می‌شود.»

به گفته او، تاکنون قرارداد ساخت ۴۰ مدرسه با صنایع استان امضا شده و بانک‌ها نیز در قالب مسئولیت اجتماعی به ساخت مدارس متعهد شده‌اند. نوذری تأکید کرد: «مدارس جدید به صورت محل‌محور طراحی می‌شوند تا کتابخانه و امکانات آن در اختیار مردم محلی نیز قرار گیرد.»

بهداشت و درمان؛ نیازمند توسعه تخت‌های بیمارستانی

نوذری با اشاره به وضعیت بهداشت و درمان استان گفت: «به ازای هر ۱۰ هزار نفر در کشور ۱۷.۲ تخت بیمارستانی وجود دارد اما این شاخص در قزوین ۱۵.۸ است و عقب‌ماندگی داریم.»

وی از اجرای چند پروژه مهم خبر داد و افزود: بیمارستان ۷۰۰ تخت‌خوابی قزوین با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی و بیمارستان شهید رجایی از طرح‌های اصلی استان هستند که برای تکمیل آن‌ها نیاز به تأمین منابع مالی جدید وجود دارد.

حادثه تلخ درگیری با دستفروشان

استاندار قزوین درباره حادثه اخیر در جریان اجرای قانون سد معبر نیز گفت: «این اتفاق تلخ و ناپسند بود. بلافاصله دستگاه قضایی ورود کرد و دادستان استان دستور بازداشت عوامل دخیل را صادر نمود. به مردم قول می‌دهم با هر فرد یا دستگاهی که قصور داشته باشد، بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد خواهد شد.»

او تأکید کرد: مدیران دولت باید خادم مردم باشند و در کنار آنان بایستند و عذرخواهی شهردار از افکار عمومی را نیز اقدامی در جهت احترام به حقوق شهروندان دانست.

پیوند صنعت، کشاورزی و گردشگری با نخبگان

استاندار قزوین در پایان به ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان اشاره کرد و گفت: «هیئت‌های اندیشه‌ورز متشکل از نخبگان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و اجتماعی تشکیل شده و به صورت فصلی جلسات منظم دارند. هدف ما این است که چالش‌ها و راه‌حل‌های توسعه استان بر اساس نظر کارشناسی و علمی پیش برود.»

نوذری تأکید کرد: قزوین با دارا بودن صنایع شوینده، شیشه، فولاد و ظرفیت بالای کشاورزی، می‌تواند نقش مهمی در امنیت غذایی و اقتصاد ملی ایفا کند، مشروط بر آنکه مدیریت منابع و مشارکت مردم در اولویت قرار گیرد.