.به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما، به گفته آقای آروند، رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی ،برخی افراد متخلف با سوءاستفاده و فریبکاری، لاستیک‌های فرسوده را به‌عنوان لاستیک در حد نو به مشتریان عرضه کرده و از این طریق اقدام به سودجویی می‌کنند.

وی تاکید کرد: واحدهای صنفی متخلف زیر ذره‌بین بازرسان دستگاه‌های نظارتی قرار دارند و برخورد قانونی، از جمله پلمب واحدها، در انتظار متخلفان خواهد بود.