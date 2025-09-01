پخش زنده
امروز: -
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی تهران از کشف تخلف برخی واحدهای صنفی در فروش لاستیکهای فرسوده خودرو به جای لاستیکهای نو خبر داد.
.به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما، به گفته آقای آروند، رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی ،برخی افراد متخلف با سوءاستفاده و فریبکاری، لاستیکهای فرسوده را بهعنوان لاستیک در حد نو به مشتریان عرضه کرده و از این طریق اقدام به سودجویی میکنند.
وی تاکید کرد: واحدهای صنفی متخلف زیر ذرهبین بازرسان دستگاههای نظارتی قرار دارند و برخورد قانونی، از جمله پلمب واحدها، در انتظار متخلفان خواهد بود.