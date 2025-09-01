تیم فوتبال پرسپولیس در دومین جلسه تمرینی امروز دوشنبه، در دو زمین چمن ورزشگاه آزادی به تمرین پرداخت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرخپوشان پایتخت که صبح امروز دوشنبه در سالن تمرین کرده بودند، در نوبت دوم نیز از ساعت ۱۷ و ۱۵ دقیقه و به مدت ۷۵ دقیقه در دو زمین شماره دو و سه مجموعه ورزشی آزادی تمرین کردند.

پاسکاری، پرس و مرور کار‌های تاکتیکی و تیمی و همچنین تمرینات متنوع در برنامه بود.

تمرینات امروز هم در غیاب ملی پوشان برگزار شد و پنج بازیکن تیم‌های پایه در کنار سرخپوشان حضور یافتند.

از تیم نوجوانان پرسپولیس، پویا اسمی، ماهان افروزیان و حمیدرضا ولیپور حضور داشتند. از تیم جوانان، روهام تقی زاده و از تیم امید نیز امین رحمان نسب در تمرین امروز حضور یافتند.