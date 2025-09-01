فرمانده سپاه عاشورا گفت: امروز همه آنهایی که امور بین‌الملل را بر اساس واقعیت و به صورت مستقل تحلیل و ارزیابی می‌کنند همگی معترف هستند که کشور ما در جایگاه حق و احیاگر اسلام قرار دارد و چشم جهان به جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سردار اصغر عباسقلی‌زاده در آیین اختتامیه هفتمین کنگره منطقه‌ای شعر محرم در سالن همایش‌های اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اظهار داشت: سربازان ولایت و امت در نیرو‌های مسلح به ویژه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه دشمن را با غرش موشک‌های ایرانی وادار به تسلیم کردند.

وی ادامه داد: زمانی که صدام به نیابت از سوی تمام استکبار جهانی به کشور ما حمله کرد، امام راحل فرمودند تکلیف ما را سیدالشهدا مشخص کرده‌اند و آن هم استقامت ، بصیرت و گوش به فرمان ولی فقیه بودن است و امروز همه آنهایی که امور بین‌الملل را بر اساس واقعیت و به صورت مستقل تحلیل و ارزیابی می‌کنند، همگی معترف هستند که کشور ما در جایگاه حق و احیاگر اسلام قرار دارد و بر همین اساس چشم جهان به جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به قدرت و تاثیر شعر خاطرنشان کرد: این اثر به حدی است که قرآن منزل از سوی رب متعال به نبی مکرم اسلام نیز به واسطه وزن و آهنگ شعر گونه اش بر روح و جان آدمی می‌نشیند و امروز اگر می‌خواهیم از تکرار کربلا و عاشورا در عصر حاضر جلوگیری کنیم می‌توانیم با استفاده از زبان هنر به ویژه شعر به عنوان قویترین قالب هنری حقانیت جبهه حق و مقاومت را به گوش جهان برسانیم و ما امانت دار این ثقل الهی هستیم و باید در هر جایگاه و سنگری این وظیفه را به بهترین شکل ادا کنیم.

گفتنی است در هفتمین کنگره منطقه‌ای شعر محرم ویژه استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان که با محوریت تبیین ابعاد مختلف شخصیتی امام سجاد (ع) و وقایع دفاع مقدس ۱۲ روزه برگزار شد بیشترین تعداد از ۵۰۰ اثر ارسالی به آن مربوط به آذربایجان شرقی بود، بخش خارجی ویژه هنرمندان کشورهایی چون ترکیه و آذربایجان نیز به صورت آزمایشی اجرا شد.