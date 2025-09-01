

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین مرحله اردوی تیم ملی بدمینتون مردان جمهوری اسلامی ایران با حضور ۳۰ بازیکن در رده‌های بزرگسالان و جوانان به منظور آماده‌سازی برای شرکت در مسابقات بین‌المللی جام کاسپین در استان گیلان برگزار شد.



هدایت فنی این اردو بر عهده سروش اسکندری و حسن متقی بود و سیامک احمدی به عنوان سرپرست تیم ملی بزرگسالان و علی فرجی به عنوان سرپرست تیم ملی جوانان حضور داشتند.



رقابت‌های بین‌المللی جام کاسپین با حضور شش کشور از تاریخ ۱۲ تا ۱۵ شهریور در منطقه آزاد انزلی استان گیلان برگزار خواهد شد.