برترین‌های پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی سبک نینجارنجر آقایان چهارمحال و بختیاری به میزبانی فارسان انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست ورزش و جوانان برترین فایتر های این مسابقات حکم سوپر فایتر و کاپ انفرادی دریافت کردند. گفت:برترین این مسابقات حکم سوپر مبارز و کاپ انفرادی دریافت کردند.

در پایان این رقابت‌ها تیم‌های فارسان، شهرکرد و فرخشهر به ترتیب عنوان اول تا سوم تیمی را بدست آوردند.

حسین زمانی افزود: در این مسابقات ۱۷ تیم در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با هم رقابت کردند..