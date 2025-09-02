\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0645\u060c\u00a0 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0633\u0647 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f1 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u0647\u062c\u0631\u06cc \u0634\u0645\u0633\u06cc\u060c \u0645\u0635\u0627\u062f\u0641 \u0628\u0627 \u06f9 \u0631\u0628\u06cc\u0639 \u0627\u0644\u0627\u0648\u0644 \u06f1\u06f4\u06f4\u06f7 \u0647\u062c\u0631\u06cc \u0642\u0645\u0631\u06cc \u0648 \u06f1\u06f2 \u0633\u067e\u062a\u0627\u0645\u0628\u0631 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f5 \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u062d \u0627\u0633\u062a:\n\u00a0\n\u062a\u0642\u0648\u06cc\u0645:\n\u00a0\n\u0633\u0647 \u0634\u0646\u0628\u0647\n\u00a0\n\u06f1\u06f1 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u0647\u062c\u0631\u06cc \u0634\u0645\u0633\u06cc\n\u00a0\n\u06f9 \u0631\u0628\u06cc\u0639 \u0627\u0644\u0627\u0648\u0644 \u06f1\u06f4\u06f4\u06f7 \u0647\u062c\u0631\u06cc \u0642\u0645\u0631\u06cc\n\u00a0\n\u06f2 \u0633\u067e\u062a\u0627\u0645\u0628\u0631 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f5 \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f\u06cc\n\u00a0\n\u0627\u0648\u0642\u0627\u062a \u0634\u0631\u0639\u06cc:\n\u00a0\n\u0627\u0630\u0627\u0646 \u0635\u0628\u062d: \u06f0\u06f4:\u06f1\u06f4 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647\n\u00a0\n\u0637\u0644\u0648\u0639 \u0622\u0641\u062a\u0627\u0628: \u06f0\u06f5:\u06f4\u06f0 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647\n\u00a0\n\u0627\u0630\u0627\u0646 \u0638\u0647\u0631: \u06f1\u06f2:\u06f0\u06f6 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647\n\u00a0\n\u0627\u0630\u0627\u0646 \u0645\u063a\u0631\u0628:\u06f1\u06f8:\u06f5\u06f0 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647