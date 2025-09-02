رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: از ابتدای امسال تا ۸ شهریور، یک میلیون و ۲۳۵ هزار و ۸۴ نفر از اتباع غیر مجاز را از کشور طرد کردیم که از این تعداد، ۴۲۵ هزار و ۷۸۹ نفر از آنها دستگیر شده و ۸۰۹ هزار و ۲۹۵ نفر به صورت خود معرف بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نادر یاراحمدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با قدردانی از اتباع غیر مجازی که خود معرف از کشور خارج شدند، اضافه کرد: عموم این افراد، به همراه خانواده خود خارج شدند و زمانی که افراد با خانواده از کشور خارج می‌شوند به این معنی است که آن ها قبول می‌کنند که دیگر نمی‌توانند در کشور ما مثل شرایط گذشته که به صورت غیر مجاز بودند حضور داشته باشند.

یاراحمدی با اشاره به وجود مرز‌های بسیار گسترده‌ در شرق کشور گفت: بیشتر کسانی که از کشور افغانستان به کشور ما وارد می‌شوند از مرز‌های پاکستان وارد می‌شوند نه از مرز‌های افغانستان. همیشه عده‌ای را داریم که در همان مرز دستگیر می‌شوند به اردوگاه‌های ما تحویل داده می‌شوند و اصطلاحا رد مرز می‌شوند.

وی با اشاره به روند خروج اتباع غیر مجاز از کشورمان افزود: بر اساس دستور وزیر محترم کشور، تا پایان سال حداقل ۸۰۰ هزار تبعه غیر مجاز دیگر باید از کشور طرد بشوند که با خروج این تعداد، میزان خروج اتباع غیر مجاز در سال جاری به ۲ میلیون نفر می رسد.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با ابراز امیدواری از اینکه در سال آینده هم بتوانیم یک میلیون نفر اتباع خارجی را از کشور طرد کنیم، گفت: زیرساخت های کشورمان توانایی پذیرش حدود سه میلیون تبعه خارجی را دارد که می‌توانیم از آنها در حوزه‌های مختلف استفاده کنیم.

یاراحمدی افزود: ۱۹۱ دفتر ویژه داریم که اتباع غیر مجاز می‌توانند به آنجا مراجعه کنند و از خدمات آن بهره‌مند شوند، افزود: در این مدت، مراکز ویژه‌ای هم ایجاد کردیم که علاوه بر آن ۱۹۱ دفتر خدمات می‌دهند، افراد به آنجا مراجعه می‌کنند روز و تاریخ خروجشان مشخص می‌شود و برگه‌های خروج به آنها داده می‌شود اینها می‌شوند افراد خود معرف.

وی در پاسخ به این پرسش که از زمانی که اتباع غیر مجاز معرفی می‌شوند تا زمانی که از کشور خارج می‌شوند چند روز طول می‌کشد؟ گفت: بستگی به شرایطشان دارد اگر مجرد باشند ۱۵ روز به آنها وقت دادیم و اگر با خانواده بودند به خاطر اینکه معمولاً بچه مدرسه‌ای هم داشتند تا ۱۵ تیر به آنها وقت دادیم البته ۱۵ تیر را هم قبول کردیم مثلاً از افراد طلبکار بودند صاحبخانه‌هایشان نتوانسته بودند مبلغی را که به عنوان رهن داده بودند بگیرند آنها را تمدید هم کردیم و الان تقریباً ما دیگر نمی‌پذیریم یعنی همه کسانی که باید می‌آمدند مراجعه کردند و از این به بعد همه افرادی که نیامدند مراجعه کنند به عنوان افراد غیر مجاز دستگیر خواهند شد.

یاراحمدی ادامه داد: از جا‌های مختلف مقامات رسمی به من خیلی فشار می‌آورند که شما این مسیر خود معرف را نبندید ما باز گذاشتیم، اما واقعا بیش از ۵ ماه دیگر به نظرم نباید این را باز می‌گذاشتیم حالا اگر آنها مراجعه کنند طی یک هفته یا ۱۰ روز آینده ما آنها را در لیست خود معرف‌ها ثبت خواهیم کرد، چون ویژگی خود معرف با دستگیری این است کسانی که دستگیر می‌شوند نمی‌توانند از تسهیلات استفاده کنند، بسیاری از آنها الان برگه بازگشت دارند، اما فکر می‌کنند احتمالاً شاید ما از مطلبی که اعلام کردیم پشیمان بشویم ایستاده‌اند که شاید شرایط تغییر کند من به آنها اعلام می‌کنم برگه‌های سرشماری باطل شده است اگر در شرایط خاصی به آنها مجوز‌های موقتی دادند مثل افرادی که بیمار بودند یا برای زیارت می‌خواستند بروند به آنها مجوز‌های موقتی دادند آنها برای همان زمان فقط معتبر بوده و سعی کنند از این فرصت استفاده کنند بعداً اسمشان در لیست سیاه ما وارد می‌شود و از تسهیلات ما نمی‌توانند استفاده کنند.

وی افزود: علاقه‌مند هستیم از خدماتی که از کارگران خارجی، نیروی کار خارجی در هر سطحی که باشد از کسانی استفاده کنیم که هم زبان ما باشند و با ما مشترکات داشته باشند به این شرط که آنها هم قانون را رعایت کنند به نظر می‌آید عده‌ای از آنها تصور کردند که می‌توانند بمانند من به عنوان کسی که مسئول این کار هستم و دستگاه‌های مختلف را برای این کار هماهنگ می‌کنم عرض می‌کنم که به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست، تصمیم گرفته شده مصوب شده، قانون است و باید کشور را ترک کنند تا ما به آن عددی که گفتیم برسیم.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به اینکه حدود سه میلیون نفر از اتباع خارجی به خاطر شرایط خاصشان سند هویتی گرفتند و می‌توانند در کشور بمانند، تاکید کرد: این افراد تا زمانی است که قوانین را رعایت کنند می توانند در کشورمان بمانند در غیر اینصورت ما می‌توانیم آنها را هم بر اساس حکم دادگاه از کشور خارج کنیم.

ادامه دارد