به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،ناصری با اشاره به فرارسیدن آغاز سال تحصیلی بیان کرد:هم اکنون ۲۶ تیم بازرسی بر فعالیت اصناف استان لرستان نظارت می کنند.

وی با اشاره به اینکه فعالیت تیم های بازرسی به صورت روزانه در بازار در حال انجام است افزود:هم اکنون ۱۵ تیم بازرسی در مرکز استان و ۱۱ تیم در شهرستان ها کار نظارت و بازرسی بر اصناف لرستان را بر عهده دارند.

رئیس اتاق اصناف لرستان در پایان خاطرنشان کرد:عمده نظارت تیم های بازرسی اصناف بر اقلام اساسی مهرماه از جمله بازار لوازم التحریر،البسه و کیف و کفش مدارس خواهد بود.