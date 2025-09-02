پخش زنده
مادورو در واکنش به تهدید نظامی آمریکا گفت: هیچ تهدیدی، از جمله هزار موشک، ونزوئلا را به عقبنشینی وادار نمیکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، رئیسجمهور ونزوئلا، نیکولاس مادورو، در یک کنفرانس خبری ملی و بینالمللی با بیان اینکه ونزوئلا «با بزرگترین تهدید ۱۰۰ سال اخیر» روبهروست، از حضور ناوهای نظامی آمریکا در منطقه کارائیب جنوبی نزدیک سواحل ونزوئلا و تهدیدی با شدت بالا خبر داد. او تاکید کرد که کشورش هرگز زیر فشار و باجخواهی دشمنان کوتاه نخواهد آمد و آماده دفاع از خود است.
در نشست خبری روز دوشنبه، رئیس جمهور ونزوئلا مادورو گفت که ونزوئلا با «بزرگترین تهدید» در طول صد سال اخیر مواجه است و افزود: "هشت کشتی نظامی، با ۱۲۰۰ موشک و یک زیردریایی هستهای، ونزوئلا را هدف قرار دادهاند"او حضور ناوهای ایالات متحده در کاراییب جنوبی، نزدیک سواحل ونزوئلا را موضوعی مهم دانست که بر همین اساس، آماده باش فوقالعاده را برای نیروهای نظامی ونزوئلا اعلام کرد.
در این کنفرانس خبری مادورو تصریح کرد: "این تهدیدی گزاف، غیرموجه، غیراخلاقی، جنایتکارانه و خونین است". او با تأکید بر پایداری کشورش در برابر تهدیدها گفت: "پس از شکست تمامی اشکال جنگ ترکیبی علیه ونزوئلا، آنها به بدترین اشتباه روی آوردهاند: فشار حداکثری. فشار حداکثری بدترین اشتباه است و در حالی که آمریکا به سمت فشار حداکثری نظامی میرود، کشورمان هرگز در برابر تهدیدها و باجخواهیها عقبنشینی نخواهد کرد و ما آمادگی کامل دفاع از ونزوئلا را اعلام کردهایم. "
او اظهار داشت: "ونزوئلا کشوری صلحطلب و آرام است، اما ما مردمی جنگجو هستیم و ونزوئلا هرگز تسلیم هیچ نوع باجگیری یا تهدیدی نخواهد شد و حتی اگر هزار موشک به سمت ما نشانه بروند، نمیتوانند ما را شکست دهند. ما ونزوئلاییها مردم باشرافتی هستیم. "رئیس جمهور ونزوئلا در پایان اظهار داشت من یک تاجر نیستم، بلکه یک کارگر و مبارز و مدافع این سرزمین هستم؛ هر عواقبی که داشته باشد.