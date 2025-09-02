رئیس‌جمهور کلمبیا، گوستاوو پِترو، با اشاره به استقرار ناوشکن‌های آمریکایی در کارائیب، نسبت به پیامد‌های احتمالی دخالت نظامی در ونزوئلا هشدار داد و خواستار دفاع از حاکمیت ملی و هماهنگی برابر منطقه‌ای در مبارزه با قاچاق مواد مخدر شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، پس از استقرار ناوشکن‌های جنگی ایالات متحده در کارائیب، مقابل سواحل این کشور رئیس‌جمهور کلمبیا، گوستاوو پِترو، نسبت به پیامد‌های احتمال دخالت نظامی در ونزوئلا هشدار داد و گفت: اگر علیه ونزوئلا اقدام خصمانه و خشونت‌آمیز صورت بگیرد، آنچه در سوریه و عراق می‌بینیم واقعیت کل منطقه گراندکلمبیا خواهد شد و چنین صحنه‌ای به‌طور مستقیم به ثبات آمریکای لاتین ضربه خواهد زد.

وی افزود: چنین سناریویی ثبات منطقه را به‌طور مستقیم تهدید می‌کند و از ضرورت دفاع از حاکمیت ملت‌ها در قالب «کلمبیا بزرگ» سخن گفت و تأکید کرد: در میهن بزرگ بولیوار هیچ‌گونه حاکمیت ملی نباید جایگزینِ فرمانبرداری از بیگانگان شود.

پِترو بر لزوم هماهنگی سیاست مشترک مبارزه با مواد مخدر، اما با رعایت احترام متقابل، تأکید کرد: منطقه باید سیاست مبارزه با قاچاق مواد مخدر را از منظر برابر نه تسلیم با کشور‌های خارجی هماهنگ کند؛ زیرا این یک مسئله بشریت است.