مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز در شهرستان نجفآباد کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش پایگاه خبری شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان به نقل از امور برق شهرستان نجفآباد، کارشناسان این امور همراه با عوامل انتظامی شهرستان، در بازدید از دو محل مشکوک به استخراج رمزارز، تعداد ۲۵ دستگاه ماینر که با برق سرقتی در حال فعالیت بودند را کشف و جمعآوری کردند.
در پی این اقدام، پرونده قضایی تشکیل و فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.
امور برق شهرستان نجفآباد تأکید کرده است که برای کاهش ناترازی انرژی از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و شهروندان میتوانند گزارشهای خود را به صورت محرمانه به این امور اعلام کنند.