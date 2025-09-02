بیش از ۱۷۸ میلیارد و ۹۸۱ میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی و حمایتی برای خودکفایی و ارتقای سطح زندگی نیازمندان خراسان جنوبی در یک سال گذشته پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی گفت: این تسهیلات از سوی صندوق امداد ولایت به ۹ هزار و ۱۱۵ نفر از متقاضیان در بخش‌های مختلف اشتغال، مسکن، حمایتی و فرهنگی پرداخت شده است.

عرب افزود: از مجموع وام‌های پرداخت‌شده ۷۸۹ فقره مربوط به وام اشتغال به مبلغ ۳۰ میلیارد و ۷۴۹ میلیون تومان، هزار و ۱۹۷ مورد تسهیلات مسکن به مبلغ ۳۲ میلیارد و ۱۵۸ میلیون تومان و شش هزار و ۱۶۹ فقره تسهیلات حمایتی به ارزش ۹۸ میلیارد و ۷۵۱ میلیون تومان بوده است.

به گفته عرب همچنین در این مدت بیش از ۴۶۳ مورد تسهیلات فرهنگی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان و ۴۹۷ مورد تسهیلات اربعین به ارزش ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون تومان پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی در خصوص اهداف صندوق امداد ولایت افزود: این صندوق با هدف حمایت از نیازمندان و تسهیل شرایط آنان برای خودکفایی و ارتقای سطح زندگی فعالیت می‌کند و تلاش دارد ضمن تأمین منابع مالی مناسب، فرصت‌های اشتغال و تحصیل را برای مددجویان فراهم کند.