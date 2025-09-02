به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت:احکام قضایی در خصوص رفع تصرف حریم کانال اصلی شبکه آبیاری و زهکشی چپ آبشار حدفاصل آبگیر P.۲۴ و کولاتور شماره ۳ شبکه چپ آبشار در محدوده‌ی روستای دیدران تا روستای کاروانچی در اصفهان اجرا شد.

احمدرضا صادقی افزود: با موافقت معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان شهرک مسکونی و دامپروری غیرقانونی اتباع غیرمجاز واقع در حریم کانال اصلی شبکه آبیاری و زهکشی چپ آبشار حدفاصل آبگیر P.۲۴ و کولاتور شماره ۳ به مساحت ۶۸۰۰ متر مربع در محدوده روستای دیدران تا روستای کاروانچی در اصفهان با همراهی عوامل فنی و حقوقی، اکیپ تعمیراتی، کارشناس واحد HSE و یگان حفاظت از شبکه‌های آبیاری و زهکشی شرکت میراب زاینده رود و عوامل انتظامی به منظور رفع تصرف حریم شبکه آبیاری اجرا شد.

وی افزود: در این اقدام پس از تخلیه کامل جمعیت قابل توجه ساکن، دام و احشام و تجهیزات و ملزومات موجود در آن تخریب و شبکه آبیاری و حریم این کانال آزاد سازی و به شرایط قبلی برگردانده شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان یادآور شد: با هرگونه تعدی به حریم، اموال، املاک و تأسیسات عمومی قاطعانه برخورد می‌شود.