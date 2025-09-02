به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی پیش بینی کرد طی دو روز آینده آسمان بیشتر مناطق کشور صاف خواهد بود. از اواخر روز چهارشنبه در شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، و روز پنجشنبه استان‌های ساحلی دریای خزر و اردبیل رگبار پراکنده باران، گاهی رعدوبرق برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

بر این اساس با توجه به ناپایداری های فصلی طی پنج روز آینده به ویژه چهارشنبه و پنج شنبه در ساعات بعداز ظهر و اوایل شب در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان،هرمزگان،جنوب کرمان و جنوب فارس رگبار باران گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه ای پیش بینی می شود.

همچنین بعدازظهر امروز در ارتفاعات مرکزی مازندران و پنج شنبه در ارتفاعات شرقی تهران احتمال رگبار باران و رعدوبرق وجود دارد.