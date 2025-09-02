پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد امروز و فردا آسمان بیشتر مناطق کشور صاف خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی پیش بینی کرد طی دو روز آینده آسمان بیشتر مناطق کشور صاف خواهد بود. از اواخر روز چهارشنبه در شمال استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، و روز پنجشنبه استانهای ساحلی دریای خزر و اردبیل رگبار پراکنده باران، گاهی رعدوبرق برق و وزش باد شدید پیش بینی میشود.
بر این اساس با توجه به ناپایداری های فصلی طی پنج روز آینده به ویژه چهارشنبه و پنج شنبه در ساعات بعداز ظهر و اوایل شب در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان،هرمزگان،جنوب کرمان و جنوب فارس رگبار باران گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه ای پیش بینی می شود.
همچنین بعدازظهر امروز در ارتفاعات مرکزی مازندران و پنج شنبه در ارتفاعات شرقی تهران احتمال رگبار باران و رعدوبرق وجود دارد.