به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، فصل تازه برنامه‌ «سلام صبح بخیر» در شبکه سه هم با تغییراتی در ساختار، محتوا و دکور آغاز شد.

مجموعه تلویزیونی بادار هم از تازه‌های سیما است ، در این مجموعه فرهنگ، ظرفیت‌ها و دغدغه‌های مردم استان سیستان و بلوچستان در قالب داستان‌های گوناگون روایت می‌شود.

بادار هر شب ساعت ۲۲ و ۱۵ دقیقه از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

«دو نقطه» به خط پایان رسید ، فصل اول این مسابقه با موضوع پاسداشت زبان فارسی و با حضور دانش آموزان از شبکه دو پخش شد.

قرار است فصل بعدی این برنامه با حضور دانشجویان تولید شود.

موفقیت ببعی ایرانی در جشنواره خارجی ، «ببعی قهرمان» بهترین پویانمایی جشنواره بین‌المللی فیلم مستقل نیوزیلند شد.

این فیلم برگرفته از مجموعه پویانمایی ببعی و ببعو است که از جمله آثار پرمخاطب شبکهٔ پویا محسوب می‌شود.