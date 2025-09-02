پخش زنده
امروز: -
برنامه «صبحانه ایرانی» شنبه تا پنجشنبه هر هفته، ساعت ۷ از شبکه دو سیما پخش میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، فصل تازه برنامه «سلام صبح بخیر» در شبکه سه هم با تغییراتی در ساختار، محتوا و دکور آغاز شد.
مجموعه تلویزیونی بادار هم از تازههای سیما است ، در این مجموعه فرهنگ، ظرفیتها و دغدغههای مردم استان سیستان و بلوچستان در قالب داستانهای گوناگون روایت میشود.
بادار هر شب ساعت ۲۲ و ۱۵ دقیقه از شبکه یک سیما پخش میشود.
«دو نقطه» به خط پایان رسید ، فصل اول این مسابقه با موضوع پاسداشت زبان فارسی و با حضور دانش آموزان از شبکه دو پخش شد.
قرار است فصل بعدی این برنامه با حضور دانشجویان تولید شود.
موفقیت ببعی ایرانی در جشنواره خارجی ، «ببعی قهرمان» بهترین پویانمایی جشنواره بینالمللی فیلم مستقل نیوزیلند شد.
این فیلم برگرفته از مجموعه پویانمایی ببعی و ببعو است که از جمله آثار پرمخاطب شبکهٔ پویا محسوب میشود.