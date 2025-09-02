پخش زنده
امروز: -
مخالفان سیاستهای رئیس جمهور آمریکا در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بخش تصویری خبرگزاری آسوشیتدپرس، معترضان در شهرهای مختلف آمریکا به خیابانها آمدند و از سیاستهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور انتقاد کردند و خواستار دستمزدی بیشتر برای معیشت کارگران شوند.
حاضران با در دست داشتن شعارنوشته و سر دادن شعار، اعتراض خود را به سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ نشان دادند. معترضان در برابر خانه سابق ترامپ در «نیویورک» شعار میدادند: «ترامپ باید همین حالا برود»! معترضان همچنین در بیرون برج و هتل ترامپ در شهر «شیکاگو» گرد آمده و فریاد میزدند «نه به گارد ملی» و «او را زندانی کنید»! بر روی برخی از شعارنوشتهها هم این عبارتها به چشم میخورد: «دونالد ترامپ باید برود»، «ترامپ طرفدار کدام طرف هستی؟» و «این چیزی است که دموکراسی ما از آن ساخته شده است».
گزارشها از درگیریهایی میان مخالفان و موافقان ترامپ در برخی از این تجمعها حکایت دارد. جمعیت پرشماری نیز در شهرهای «واشنگتن دی سی» و «سانفرانسیسکو» تجمع کردند.
تظاهرات علیه ترامپ در نیویورک به مناسبت روز کارگر
به گزارش خبرگزاری فرانسه، صدها نفر روز دوشنبه به مناسبت روز کارگر در آمریکا، با تجمع مقابل برج ترامپ در نیویورک، حقوق بیشتر برای کارگران را خواستار شدند و از سیاستهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، انتقاد کردند. جیل پیتمن، مذاکرهکننده اتحادیههای صنفی به خبرگزاری فرانسه گفت: «بسیاری از ما میخواهیم او از کاخ سفید برود، زیرا او از طبقه متوسط یا کارگران محافظت نمیکند.»