به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بخش تصویری خبرگزاری آسوشیتدپرس، معترضان در شهر‌های مختلف آمریکا به خیابان‌ها آمدند و از سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور انتقاد کردند و خواستار دستمزدی بیشتر برای معیشت کارگران شوند.

حاضران با در دست داشتن شعارنوشته و سر دادن شعار، اعتراض خود را به سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ نشان دادند. معترضان در برابر خانه سابق ترامپ در «نیویورک» شعار می‌دادند: «ترامپ باید همین حالا برود»! معترضان همچنین در بیرون برج و هتل ترامپ در شهر «شیکاگو» گرد آمده و فریاد می‌زدند «نه به گارد ملی» و «او را زندانی کنید»! بر روی برخی از شعارنوشته‌ها هم این عبارت‌ها به چشم می‌خورد: «دونالد ترامپ باید برود»، «ترامپ طرفدار کدام طرف هستی؟» و «این چیزی است که دموکراسی ما از آن ساخته شده است».

گزارش‌ها از درگیری‌هایی میان مخالفان و موافقان ترامپ در برخی از این تجمع‌ها حکایت دارد. جمعیت پرشماری نیز در شهر‌های «واشنگتن دی سی» و «سانفرانسیسکو» تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، صد‌ها نفر روز دوشنبه به مناسبت روز کارگر در آمریکا، با تجمع مقابل برج ترامپ در نیویورک، حقوق بیشتر برای کارگران را خواستار شدند و از سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، انتقاد کردند. جیل پیتمن، مذاکره‌کننده اتحادیه‌های صنفی به خبرگزاری فرانسه گفت: «بسیاری از ما می‌خواهیم او از کاخ سفید برود، زیرا او از طبقه متوسط یا کارگران محافظت نمی‌کند.»