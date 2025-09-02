به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با فرا رسیدن سالروز آغاز امامت دوازدهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت مهدی موعود (عج)، خوزستان، شادمان و مسرور است.

دلدادگان مهدوی با برگزاری مراسم‌های مولود خوانی و جشن و پخش شیرینی و نصب بیرق‌های شادی در مساجد، حرم مطهر امامزادگان، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها، منازل و معابر فرا رسیدن آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) را به ساحت مقدس ایشان تبریک و تهنیت عرض می‌کنند.

همچنین عاشقان اهل بیت (ع) با استفاده از فضای مجازی ضمن ارسال مطالبی در خصوص موضوع مهدویت و ظهور، احادیث حضرت ولی عصر (عج) و اشعار در وصف ایشان را به اشتراک می‌گذارند.