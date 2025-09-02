پخش زنده
شهرستان زاوه در حمایت از ایتام و محسنین با جذب پنج هزار حامی، در خراسان رضوی پیشتاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان زاوه با اشاره به کسب رتبه نخست این شهرستان در حوزه اکرام ایتام و محسنین در استان در مرداد امسال، مشارکت بیسابقه نیکوکاران را عامل اصلی این موفقیت دانست.
رضا خوش سیما افزود: بیش از ۵۰ هزار حامی از هزار و ۲۴۶ کودک یتیم و محسنین در شهرستان زاوه حمایت میکنند که این مشارکت گسترده، جایگاه شهرستان را در حوزه اکرام ایتام در استان به جایگاه نخست ارتقا داده است.
وی به میزان کمکهای ماهیانه اشاره کرد و افزود: حامیان به طور میانگین ماهیانه یک میلیون تومان به حساب ایتام و ۸۰۰ هزار تومان به حساب محسنین واریز میکنند که این کمکها نقش موثری در تأمین معیشت و پیشرفت تحصیلی این کودکان دارد.
خوش سیما درباره طیف حامیان هم یادآور شد: حامیان از میان اقشار مختلف شامل کارمندان، اصناف، خانهداران، نیروهای نظامی و انتظامی، فرهنگیان، دانشآموزان، بازنشستگان، پزشکان و سایر گروههای اجتماعی هستند که این امر نشاندهنده مشارکت همگانی در این امر خیر است.
طرح اکرام ایتام و محسنین از نیمه دوم سال ۱۳۷۸ توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) با هدف حمایت از کودکان یتیم و تأمین نیازمندیهای آنان در زمینههای معیشتی، تحصیلی و درمانی آغاز شده است.
بر اساس این طرح، افراد نیکوکار میتوانند با پذیرفتن حمایت مالی از یک یا چند یتیم در طول سال، نسبت به رفع مشکلات مادی و معنوی آنان اقدام کنند.