مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون تعداد مراجعه‌کنندگان برای اهدای خون کاهش یافته است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین هاشمی گفت: تعداد مراجعه‌کنندگان برای اهدای خون کاهش و مصرف خون نیز برای بیماران افزایش یافته که هم‌اکنون چهارمحال و بختیاری با کاهش ذخایر خونی مواجه شده است‌.

وی افزود: هم‌اکنون چهارمحال و بختیاری با کاهش ذخایر خونی به خصوص در گروه خونی o منفی مواجه شده است.

هاشمی گفت: برای پیشگیری از کمتر شدن ذخایر خون، از مردم درخواست می‌شود در اهدای خون یاری رسان این سازمان باشند .

هاشمی بیان کرد: چنانچه ذخایر خون کامل شود، امنیت خاطر برای همه به ویژه بیماران تالاسمی، هموفیلی و بیمارانی که به علت تصادفات در مراکز درمانی بستری هستند ایجاد می‌شود.