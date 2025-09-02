نهم ربیع‌الاول، سالروز آغاز امامت حضرت مهدی موعود (عج)، دوازدهمین امام شیعیان است. این روز نه تنها نخستین روز امامت امام عصر علیه السلام است، بلکه آغاز دوره ای حیاتی و مهم در تاریخ شیعه به شمار می آید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نهم ربیع‌الاول، سالروز آغاز امامت حضرت مهدی موعود (عج)، دوازدهمین امام شیعیان است.



در این روز، پس از شهادت امام حسن عسگری (ع)، فرزند بزرگوارشان حضرت حجت بن الحسن المهدی (عج)، عهده‌دار مسئولیت امامت و رهبری امت اسلامی شدند.

این روز نه تنها نخستین روز امامت امام عصر علیه السلام است، بلکه آغاز دوره ای حیاتی و مهم در تاریخ شیعه به شمار می آید.