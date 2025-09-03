شهروند خبرنگار ما در پیامی از اقدامات سایپا در افزایش قیمت خودروهای وارداتی پس از عقد قرارداد و تاخیر در تحویل آنها گلایه کرده است.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،در ماه های گذشته گزارش های مختلفی از عدم تحویل به موقع خودرو توسط خودروسازان به خبرگزاری ما رسیده است.

کارشناسان معتقدند که علت عدم تحویل خودرو به مشتریان و کاهش عرضه خودرو به بازار، ناشی از برنامه خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو و سپس عرضه با نرخ‌های جدید است.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

باتوجه به قانون خریدخودرو وارداتی، چنددوره شرکت نموده و در اسفند۱۴۰۳ چانگان سی اس ۵۵ بنامم افتاد، که در زمان ثبت نام با قیمت یک میلیارد و هفتصد تومان ثبت نام کردم‌ و مبلغ ۸۶۰میلیون تومان ازما گرفتند.

قرارشد مابقی مبلغ را هفته چهارم تیرماه دریافت کنند، که خلاف قراردادشان سوم خرداد پیامک جهت تکمیل وجه فرستادند که با مراجعه به نمایندگی مطلع شدیم ۵۱۰میلیون تومان خودرو را گرانتر کردند و مبلغ یک میلیارد و چهارصدو خرده ای هفتم خرداد واریز نمودیم؛ اما تاکنون هنوز فاکتور هم نشدیم، ظاهرا بعد فاکتور، برای بیمه و پلاک یک‌ماه طول می کشد. کسی هم در مورد این تخلفات جوابگونیست.