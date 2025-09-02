پخش زنده
مسعود نصرتی معاون عمرانی وزیر کشور در برنامه زنده «جوان ایرانی سلام» رادیو جوان از نهایی شدن قرارداد خرید ۱۷۷۰ واگن مترو برای ۹ کلانشهر و ۴۸۰۰ دستگاه اتوبوس شهری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نصرتی افزود: این تجهیزات با تأمین ۳۰۳ میلیون دلار پیشپرداخت، طی ماههای آینده وارد چرخه بهرهبرداری میشوند.
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به دستاوردهای دولت در حوزه حملونقل عمومی گفت: نتیجه ۱۲ ماه تلاش همکاران امروز در قالب قراردادهای بزرگ خود را نشان میدهد.
وی ادامه داد : برای ۹ کلانشهر کشور قرارداد خرید ۱۷۷۰ واگن مترو امضا شده و دولت پیشپرداخت این قراردادها را به مبلغ ۳۰۳ میلیون دلار تأمین کرده است. این واگنها طی چند ماه آینده وارد چرخه بهرهبرداری خواهند شد.
وی در ادامه افزود: در حوزه اتوبوسرانی نیز قرارداد خرید ۴۸۰۰ دستگاه اتوبوس شهری از قبل منعقد شده بود، اما به دلیل مشکلات مالی اجرایی نشد ؛ اکنون با تأمین منابع این قرارداد عملیاتی شده و شرکتهای سازنده داخلی متعهد به تحویل سریع اتوبوسها هستند.
نصرتی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: روزانه حدود ۵۵ هزار تن زباله در کشور تولید میشود، در گام نخست برای ۹،۷۰۰ تن زباله خشک برنامهریزی کردهایم تا بهصورت RDF (زباله سوختی) به ۱۸ کارخانه سیمان تحویل داده شود.
این اقدام موجب صرفهجویی روزانه ۴،۷ میلیون مترمکعب گاز خواهد شد.
معاون عمرانی وزیر کشور در ادامه اضافه کرد: این طرح علاوه بر کاهش مصرف انرژی به مدیریت پایدار زباله و کاهش آلودگی محیطزیست کمک میکند.
وی همچنین از تولید سالانه ۲ میلیون تن کود کمپوست از زبالههای آلی خبر داد و گفت: با مجوز سازمان ملی استاندارد، کود تولیدی کیفیت لازم را دارد و میتواند جایگزین بخشی از کودهای وارداتی شود. این اقدام تهدید زباله را به یک فرصت اقتصادی و کشاورزی تبدیل میکند.
نصرتی در پایان گفت: حوزههای حملونقل عمومی و مدیریت پسماند از اولویتهای جدی دولت هستند و تحقق کامل این برنامهها نیازمند همکاری همه دستگاهها و شهرداریهاست ، با اجرای این طرحها، کیفیت زندگی در شهرها بهبود چشمگیری خواهد یافت.