مادر شهید شرفی و خواهر شهید آینه دار در سالگرد شهادت فرزندش در فردوس دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حاجیه خانم صغری آینه دار مادر شهید پرویز شرفی و خواهر شهید محمد حسین آینه دار روز گذشته در سن ۸۱ سالگی به علت کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت.

پیکر این مرحومه عصر امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۶ در بهشت اکبر فردوس تشییع و در قطعه صالحین به خاک سپرده خواهد شد.

شهید پرویز شرفی ۱۰ شهریور سال ۶۵ در منطقه حاج عمران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.