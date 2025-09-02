مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: اکنون با ذخیره ۱۷ میلیون متر مکعبی آب در پشت سد اکباتان، نزدیک به ۵۰ درصد حجم آن خالی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا اخلاصمند با تاکید بر اینکه مشترکان باید مصرف بهینه را در دستور کار قرار دهند، افزود: گنجایش مخزن سد اکباتان همدان ۳۴ میلیون متر مکعب بوده و اکنون با ذخیره ۱۷ میلیون متر مکعبی آب در پشت این سد، نزدیک به ۵۰ درصد حجم آن خالی است.

او تأکید کرد: میانگین بارندگی در سال آبی جاری در استان همدان برابر ۲۸۵ میلی متر است، درحالی که این میزان در سال آبی گذشته در بازه زمانی مشابه برابر ۴۰۷ میلی متر گزارش شده بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با بیان اینکه متوسط بارندگی بلند مدت در بازه زمانی مشابه در استان همدان برابر ۳۴۴ میلی متر است، تأکید کرد: در این زمینه شاهد کاهش ۳۰ درصدی میزان بارندگی نسبت به سال آبی گذشته و کاهش ۱۷ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت هستیم.

اخلاص‌مند با اشاره به اینکه بیشترین میزان بارش در استان همدان در محدود مطالعاتی نهاوند، حوضه کرخه و ایستگاه مطالعاتی وراینه ثبت شده است، گفت: میزان بارش باران در این ایستگاه ۴۳۴ میلی متر است که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد و نسبت به بلند مدت ۲۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

او کمترین میزان بارش را در محدوده مطالعاتی رزن-قهاوند حوضه قره‌چای به میزان ۲۰۸ میلی متر عنوان و تأکید کرد: میزان بارش باران در این ایستگاه به نسبت سال گذشته ۳۰ درصد با میزان بارش ۳۴۹ میلیمتر و به نسبت بلند مدت ۱۷ درصد با میزان بارش ۲۵۴ میلمتر کاهش ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان در خصوص ایستگاه سد اکباتان نیز افزود: ایستگاه سد اکباتان در محدوده مطالعاتی همدان-بهار حوضه آبریز قره‌چای با متوسط بارش ۲۶۲ میلی متر است که نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد و نسبت به بلند مدت ۳۸۶ درصد کاهش بارش داشته است.

وی، میزان ذخیره سد اکباتان را در حال حاضر ۵۰ درصد یاد کرد و افزود: میزان ذخیره آب سد اکباتان کمتر از ۱۷ میلیون متر مکعب است و در حالی که سال گذشته این میزان ۲۳ میلیون متر مکعب بود.

اخلاص‌مند ضمن درخواست از شهروندان به مدیریت مصرف، تصریح کرد: حجم ذخیره سد اکباتان به نصف کاهش پیدا کرده است و باید با ذخیره مناسبی در سد اکباتان وارد سال آبی جدید شویم تا در صورت تداوم خشکسالی در سال آبی آتی مشکلی جهت تامین آب آشامیدنی شهر همدان وجود نداشته باشد.