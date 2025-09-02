طولانی شدنِ مدت زمانِ بازداشتِ مهدیه اسفندیاری شهروند ۳۹ ساله ایرانی و مترجم و دانش‌آموخته دانشگاه لیونِ فرانسه، در کشوری که خود را مهدِ آزادیِ بیان میداند، کاربرانِ فضای مجازی را بیش از پیش به حمایت از وی واداشته است.

دختری ایرانی که جرمش، حمایتِ در فضای مجازی از مردمِ مظلومِ غزه بوده است.