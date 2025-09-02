عملیات اجرایی تعریض و روکش آسفالت محور شادگان - دریسیه با اعتباری بیش از ۱۶۵ میلیارد ریال، همزمان با هفته دولت آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب مقدم، فرماندار شادگان در آئین آغاز عملیات تعریض و روکش آسفالت محور شادگان - دریسیه گفت: این طرح با اعتبار ۱۶۵ میلیارد ریال و از محل مسئولیت‌های اجتماعی با طرح‌های ملموس در سطح شهرستان اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح با مشارکت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به مرحله اجرا رسید، افزود: این مسیر مورد استفاده جمعیتی بیش از هشت هزار نفر قرار دارد و اجرای این طرح علاوه بر رفع محرومیت‌های روستایی، نقش مهمی در ارتقای ایمنی و تسهیل تردد مردم خواهد داشت.

مقدم ادامه داد: مسئولیت‌های اجتماعی با پیگیری‌های انجام شده به شکل طرح‌های ملموس در سطح شهرستان اجرا خواهند شد.

هاشم خنفری، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین با قدردانی از حمایت‌های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اظهار داشت: این طرح یکی از مطالبات جدی مردم بخش دارخوین بود که با پیگیری‌های مستمر و همکاری دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجرا رسیده است.

وی افزود: عملیات تعریض و آسفالت این مسیر در مجموع به طول ۲۳ کیلومتر تعریف شده که فاز نخست آن به طول ۶.۴ کیلومتر آغاز شد.

خنفری ادامه داد: سازمان راهداری تامین قیر پروژه را بر عهده گرفته و تلاش خواهد شد با تکمیل سریع فاز اول، فاز دوم نیز بدون وقفه اجرایی شود تا این جاده به بهره‌برداری کامل برسد.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای ایمنی جاده، به سلامت ساکنان دریسیه و روستا‌های اطراف کمک کرده و در رونق، آبادانی و توسعه منطقه تاثیرگذار خواهد بود.

وی می‌گوید: پیگیری برای اجرای سایر طرح‌های عمرانی در بخش دارخوین و روستا‌های شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد.

شادگان در فاصله ۷۰ کیلومتری اهواز، مرکز استان خوزستان، واقع است.