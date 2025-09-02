پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان از مهار آتشسوزی در منطقه تاریکدره همدان خبر داد و آن را جزئی برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی نوری افزود: این آتشسوزی بسیار محدود و جزئی بوده و بلافاصله پس از اعلام وقوع، نیروهای منابع طبیعی به همراه جوامع محلی و همیاران طبیعت در محل حاضر و اقدام به مهار حریق کردند.
او تأکید کرد: علت وقوع این آتشسوزی در دست بررسی است، اما به طورکلی بیش از ۹۵ درصد آتشسوزیها در استان همدان ناشی از عوامل انسانی است که میتواند سهوی یا عمدی باشد.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی همدان تصریح کرد: روشن کردن آتش برای تفریح یا فعالیتهای جزئی و خاموش نکردن کامل آن، از مهمترین عوامل ایجاد حریق در عرصههای طبیعی است.
نوری گفت: در این حادثه تنها نیروهای منابع طبیعی وارد عمل شدند و نیازی به حضور سایر دستگاهها از جمله آتشنشانی نبود.