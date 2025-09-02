پخش زنده
امروز: -
نخستین کتاب جامع"منبت و منبت کاران آباده"رونمایی و موزه منبت در این شهرستان افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در امتداد پاسداشت میراث گران بهای شهر جهانی منبت، از نخستین کتاب جامع «منبت و منبت کاران آباده»، اثر جمشید صداقتکیش در آباده رونمایی میشود.
همچنین نخستین موزه تخصصی منبت آباده و برپایی نمایشگاه صنایع دستی از برنامههایی است که قرار است با حضور جمعی از مسوولان، هنرمندان و دوستداران فرهنگ و هنر روز پنج شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۷ در باغ ملی آباده برگزار شود.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.