نخستین کتاب جامع"منبت و منبت کاران آباده"رونمایی و موزه منبت در این شهرستان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در امتداد پاسداشت میراث گران بهای شهر جهانی منبت، از نخستین کتاب جامع «منبت و منبت کاران آباده»، اثر جمشید صداقت‌کیش در آباده رونمایی می‌شود.

همچنین نخستین موزه تخصصی منبت آباده و برپایی نمایشگاه صنایع دستی از برنامه‌هایی است که قرار است با حضور جمعی از مسوولان، هنرمندان و دوستداران فرهنگ و هنر روز پنج شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۷ در باغ ملی آباده برگزار شود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.