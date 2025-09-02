پخش زنده
امروز: -
فرایند انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۴ از امروز از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشورآغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: پذیرفته شدگان آزمون سراسری از امروز تا شنبه ۱۵ شهریور میتوانند ۱۵۰ کد رشته را انتخاب کنند.
سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری ۱۴۰۴ برای گروههای آزمایشی فعال شده و از متقاضیان انتظار میرود رشته دانشگاهی خود را بر اساس علایق، توانمندیها و شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود انتخاب کنند.
ظرفیتی که تاکنون از سوی دانشگاهها به عنوان ظرفیت پذیرش دانشجو در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته تعداد ۴۵۴ هزار نفر است.
در گروه علوم ریاضی و فنی تعداد ۱۲۵ هزار، گروه علوم تجربی ۸۷ هزار، گروه علوم انسانی ۲۰۸، گروه هنر ۱۶ هزار و گروه آزمایشی زبانهای خارجی نیز ۱۷ هزار نفر به عنوان ظرفیت برای پذیرش در سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.
نتایج نهایی دو آزمون سراسری۱۴۰۴ نیمه مهر اعلام میشود.