با هدف برخورد قاطع با متخلفان تغییر کاربری اراضی کشاورزی یک ساختمان غیرمجاز در روستای ده سرخ مشهد تخریب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد گفت: با حضور تیم یگان حفاظت جهاد کشاورزی مشهد، یک ساختمان، یک استخر و ۲۰ مورد پیکنی که به قصد ساختوساز غیرمجاز انجام شده بود، تخریب شد.
کاهانی افزود: قطعهبندی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی باعث می شود امنیت غذایی کشور دچار تنش شود و افراد سودجو با شگردهای خاصی در تلاش برای تغییر کاربری برخی از اراضی هستند.
او با اشاره به پایش و رصد مستمر این موضوع از سوی دستگاههای متولی، از مردم درخواست کرد هرگونه ساختوساز در زمینهای زراعی و باغی را به جهاد کشاورزی اطلاع دهند.