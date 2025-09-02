مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع گرد و خاک عراقی در استان هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع گرد و خاک با منشاء عراقی در استان هشدار سطح زرد صادر کرد.

بر همین اساس ورود و تاثیر گرد و خاک عراقی از اواسط وقت امروز سه شنبه ۱۱ شهریور تا اواخر وقت همان روز در مناطق جنوب غربی استان سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.

کاهش دیدافقی و افت کیفیت هوا و همچنین افزایش غلظت آلاینده های گرد و خاک از جمله مخاطره های این پدیده هستند.

انتظار می رود در این مدت احتیاط در تردد غیر ضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، اتخاذ تمهیدات لازم توسط مسئولان در دستور کار قرار گیرد.