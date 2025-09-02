به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در نشست بررسی مسائل و مشکلات اراضی منطقه چهل‌بازه شهر مشهد گفت: ستاد مدیریت بحران استان به عنوان مسئول حفظ جان مردم باید در این خصوص نظارت بیشتری انجام دهد.

وی افزود: تعداد زیاد سهامداران اراضی «چهل بازه» مشهد نشان می‌دهد بخشی از شهروندان گرفتار مشکلات آن شده‌اند و اگر قوانین، مقررات و پیشنهاد‌هایی داریم، باید به سمت حل موضوع حرکت کنیم.

مظفری گفت: کمیسیون ماده ۵ قانون شهرداری‌ها باید با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری جمع بندی موارد را برعهده بگیرد و امید است بزودی تصمیمات نهایی شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام گفت: به مسئله پدیده شاندیز ورود پیدا کرده‌ایم و کمیسیون ماده ۵، شهرداری شاندیز و معاونت عمرانی استانداری به سمت حل و فصل مسائل عمرانی و مجوز‌های این طرح پیش می‌روند.

مظفری خاطرنشان کرد: برخی از طرح‌ها شاید مدعیان گسترده‌ای نداشته باشد، اما هزینه‌های زیادی صرف شده و رویکرد توسعه‌ای داشته است و استانداری به عنوان متولی استان، وظیفه حقوقی و اخلاقی و انسانی دارد که در به سرانجام رسیدن آنها کمک کند.

شهرداری نمی‌تواند در حریم رودخانه چهل بازه ورود کند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: شهرداری به هیچ عنوان نمی‌تواند در حریم بستر رودخانه ورود کند و فقط به عنوان مستاجر می‌تواندطرحهای عمرانی خود را پیگیری کند.

علیرضا قامتی افزود: بخشی از اراضی چهل بازه با ممنوعیت اقدام مواجهه هستند، زیرا طرح‌های کارشناسی نشان می‌دهد برای عبور بحران‌های طبیعی، تنها شبکه خروج سیلاب از مشهد چهل بازه هست.

وی ادامه داد: طرح تفصیلی در کمیسیون ماده ۵ فقط صلاحیت تصویب دارد و ما باید پاسخی به جمعیت سهامداران در چهارچوب قانون بدهیم تا حقی از کسی تضییع نشود.

غیر منطقی بودن تصرف حریم و بستر رودخانه چهل بازه

فرماندار مشهد نیز در این نشست گفت: تصرف حریم و بستر رودخانه چهل بازه منطقی نیست و با حوادث طبیعی و سیلاب ممکن است خسارت‌های هنگفتی به مشهد وارد شود.

سیدحسن حسینی افزود: کانال را نباید محدود کنیم؛ بلکه باید برای تنفس شهر و آینده مردم آن را حفظ کنیم و با حفظ منافع همگان از طریق کمیسیون ماده ۵ به سمت حل مسئله حرکت کنیم.

سالانه ۲۵ میلیون مترمکعب روان‌آب از بزرگترین رودپارک مشهد با نام «چهل بازه» عبور می‌کند. عملیات ساخت رودپارک در مسیر رودخانه چهل بازه مشهد برای نخستین بار با همکاری شهرداری این شهر و شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در سال ۱۳۹۲ انجام شده است.