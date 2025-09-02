به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس پلیس راه استان کردستان از واژگونی تانکر سوخت خبر داد و با اشاره به انتشار دود غلیظ در سطح شهر سنندج گفت: این دود، ناشی از مشتعل شدن سوخت نفتکش‌هاست.

سرهنگ حمید رضا عبدالملکی رئیس پلیس راه استان کردستان اظهار کرد: بر اساس پایش‌های میدانی، مشکل خاصی در سنندج رخ نداده و این دود، ناشی از واژگونی تانکر سوخت نفتکش‌هاست.

رئیس پلیس راه استان کردستان گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی در محور " مریوان- سنندج" تیم گشت پلیس راه این محور برای امداد رسانی و بررسی بیشتر به محل حادثه اعزام شدند

وی بیان کرد: در این حادثه یک دستگاه کامیون کشنده حامل سوخت که از مسیر مریوان به طرف سنندج در حرکت بود، نرسیده به سه راهی مریوان واژگون و دچار آتش سوزی می‌شود که متأسفانه راننده خودرو جان خود را از دست داد.

عبدالملکی با اشاره به اینکه علت تصادف در دست بررسی است، یادآور شد: شهروندان با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و از سرعت و سبقت‌های غیرمجاز خودداری کنند.