سامانه GIS سازمانی برای بصری‌سازی، پایش و تحلیل مکان‌محور داده‌های مدیریت بحران در زمان‌های پیش، حین و پس از بحران به زودی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این سامانه با تلاش ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال، اتصال‌پذیری و ارتباطات در دولت چهاردهم اکنون به پیشرفت ۹۵ درصدی رسیده است ..

ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال، اتصال‌پذیری و ارتباطات، یکی از ستاد‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری است که با اتخاذ رویکرد ملی و فرا دستگاهی و توجه به مزیت‌ها و مقتضیات بومی و بهره‌مندی از دستاورد‌های مفید ملی و بین‌المللی نسبت به هم‌افزایی فعالیت‌های مرتبط با توسعه و بهبود محیط کسب و کار، توسعه زیست‌بوم استارتاپی و جلب مشارکت بخش خصوصی و دولتی در حوزه اقتصاد دیجیتال و تعامل با دستگاه‌های ذیربط این حوزه اقدام می‌کند.

توجه جدی به فناوری‌های آینده و تحول‌آفرین در بخش دیجیتال و هوشمندسازی و حمایت از نوآوران و کارافرینان دانش‌بنیان یکی از اولویت‌های این ستاد محسوب می‌شود.

این ستاد همچنین، ایفای نقش حداکثری در توسعه زیست‌بوم نوآوری، فناوری و توسعه بازار دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال با تکمیل زنجیره ارزش و تاکید بر مشارکت بازیگران مختلف بر اساس اسناد بالا دستی، تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی جهت توسعه توانمندی‌های کشور در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال و پیاده‌سازی پروژه‌های اقتصادی پیشران و استراتژیک در این حوزه با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و همکاری مرکز راهبردی ستاد‌های ویژه اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش‌بنیان دیجیتال و تسهیل در صدور مجوز‌ها و دسترسی‌های مربوطه را جزء اولویت‌های اصلی خود قرار داده است.

اولویت‌های حمایتی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال، اتصال‌پذیری و ارتباطات شامل :

۱- حمایت از بومی‌سازی و توسعه بازار تجهیزات شبکه و سامانه امنیتی شبکه ملی اطلاعات

۲- حمایت از توسعه انواع ربات‌های کاربردی

۳- حمایت از بهینه‌سازی صنعت کشاورزی و کشاورزی هوشمند

۴- حمایت از بهینه‌سازی صنعت پوشاک

۵- حمایت از بهینه‌سازی عملکرد معادن و معدن‌کاری هوشمند

۶- حمایت از توسعه و آموزش مهارت‌های دیجیتال

۷- حمایت از تدوین نقشه راه صنعت در تحول دیجیتال

۸- حمایت از رویداد‌های ترویجی فناوری‌های نوظهور

۹- حمایت از توسعه بازار‌های صادراتی محصولات فاوا

۱۰- حمایت از توسعه زیست‌بوم آزادکاری و برون‌سپاری

۱۱- حمایت از انتقال فناوری به کشور در حوزه فاوا

۱۲- حمایت از فناوری‌های دیجیتال در حکمرانی و طرح تحول دولت

۱۳- حمایت از فناوری‌های دیجیتال در حوزه حقوقی و قضایی

۱۴- حمایت از تصمیم‌یاری و پردازش هوشمند داده‌ها در کاربرد‌های حکمرانی

۱۵- حمایت از فناوری‌های خط و زبان فارسی

۱۶- حمایت از بازارسازی خدمات هوش مصنوعی است .

حمایت‌های ستاد

تمام طرح‌های دریافتی طبق اولویت‌های اعلامی ستاد در کارگروه‌های مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفته و طبق نظر کارگروه از حمایت‌های مختلفی برخوردار خواهند شد که این حمایت‌ها شامل ارائه تسهیلات کم‌بهره، بسته حمایت‌های صادراتی، تسهیل دریافت مجوز‌های قانونی، رفع موانع و سایر حمایت‌های مادی و معنوی خواهد بود.

این ستاد در مدت فعالیت دولت چهاردهم (یک سال گذشته) اجرای طرح‌های مهمی را کلید زده که برخی از آنها به سرانجام رسیده و برخی نیز همچنان در دست اقدام است.

سامانه GIS سازمانی جهت بصری‌سازی، پایش و تحلیل مکان‌محور داده‌های مدیریت بحران

سامانه GIS سازمانی جهت بصری‌سازی، پایش و تحلیل مکان‌محور داده‌های مدیریت بحران یکی از این پروژه‌هاست که با هدف توسعه یک سامانه مدیریتی مکان‌محور برای رصد لحظه‌ای و پیش‌بینی شرایط در زمان‌های پیش، حین و پس از بحران در دستور کار قرار گرفته است.

اجرای این طرح تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد رسیده است، اما در صورت رفع موانع و مشکلات اجرایی که به عدم انعقاد تفاهم‌نامه با بهره‌بردار (استانداری هرمزگان) و طولانی و فرسایشی بودن فرآیند‌های اداری تائید گزارش‌ها و پرداخت‌ها، مربوط است، می‌توان به تحقق ۱۰۰ درصدی آن امیدوار بود.

طراحی و توسعه سامانه بصری‌ساز

طراحی و توسعه سامانه بصری‌ساز نیز در راستای توسعه یک سامانه مدیریتی شناسایی و مدیریت ریسک‌های مختلف در زمان‌های پیش، حین و پس از بحران از سوی این ستاد در دست اقدام است که به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد رسیده است.

مرکز تخصصی هوش مصنوعی

راه‌اندازی مرکز تخصصی هوش مصنوعی با هدف ایجاد مرکز نوآوری و فضای کار اشتراکی تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، برگزاری رویداد‌های مساله‌محور کاربرد هوش مصنوعی در صنایع، ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی دارای تجهیزات شبیه‌سازی محیط مبتنی بر هوش مصنوعی (AR/VR)، استقرار شرکت‌ها و استارتاپ‌های دارای محصولات نوآورانه در فضای کار و استقرار شرکت دانش بنیان فناور در زمینه امنیت فناوری اطلاعات نیز از دیگر اقداماتی است که توسط ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال، اتصال‌پذیری و ارتباطات به سرانجام رسیده است.