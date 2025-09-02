به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مهدی پارسایی در دیدار با فعالان بخش خصوصی گردشگری استان با بیان این که ارتباط و تعامل دقیق فرهنگی و تاریخی با سفیر کشور ارمنستان در ایران و حضور دو روزه او در بافت تاریخی شیراز که به آشنایی عمیق با ظرفیت های غنی تاریخی و رویکردهای مدیریت استان در بخش گردشگری منجر شد، زمینه ساز برنامه ریزی و اجرای ارکستر ملی ارمنستان در تخت جمشید شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری با اشاره به این که سفیر کشور ارمنستان شخصیت فرهیخته‌ای است که دارای تحصیلات ایران شناسی است، ادامه داد: با توجه به حضور عمده جمعیت و خلیفه گری ارامنه در اصفهان، احتمال برگزاری ارکستر ملی فیلارمونیک ارمنستان در آن استان وجود داشت؛ اما آشنایی دقیق سفیر ارمنستان با تاریخ ارتباطات ایران و ارمنستان و اهمیت نقش برجسته های تخت جمشید در ثبت قدمت این مراودات دوستانه، مقرر شد که اجرای این ارکستر به مناسبت یکصدمین سال تاسیس آن در استان فارس و تخت جمشید صورت گیرد. این مهم به پیشنهاد سفیر و موافقت و مساعدت استاندار فرهیخته فارس در دیدار اردیبهشت ماه امسال تعریف و تصویب شد.

پارسایی با بیان این که نقوش ۲۳ ملت در پلکان هدیه آورندگان کاخ آپادانا در تخت جمشید ثبت شده است، افزود: سومین گروه در این نقوش، ارمنی ها هستند که با نهایت احترام و تکریم، به مناسبت جشن نوروز وارد تخت جمشید شده اند. و این نقش برجسته ارجمند تاریخی، الهام بخش ما برای تعریف سلسله رویدادهایی با محوریت فارس قرار گرفته است.

او با تاکید بر این که به منظور تقویت تعاملات فرهنگی میان استان فارس و کشور ارمنستان، جشنواره ها و رویدادهای مشترکی برنامه ریزی شده است، گفت: چهار هفته قبل جشنواره مشترک غذا در ارمنستان برگزار شد و از استان فارس گروهی از عشایر قشقایی در این جشنواره حضور یافتند که با استقبال مناسبی روبرو شدند. همچنین در راستای ارسال پیام همدلی، کلیسای ارامنه شیراز که یادگار دوره صفویه است، با مساعدت ویژه استاندار و محوریت ارامنه شیراز و و خلیفه گری ارامنه اصفهان در حال بهسازی و مرمت می باشد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری با اشاره به این که از اسفندماه با پذیرش مسئولیت معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس تلاش کردیم جایگاه و سهم استان فارس در دیپلماسی فرهنگی کشور با توجه به ظرفیت های تاریخی فوق العاده استان افزایش جدی پیدا کند، گفت: یکی از ظرفیت های بی بدیل استان فارس، مجموعه تخت جمشید است که امکان گفت‌وگو در مقیاس وسیع با جهان را فراهم می کند.

آثار تخت جمشید و رویداد نوروز همانند سفره مادر بزرگ است که ظرفیت آن را دارد که فرزندان را علیرغم اینکه مستقل شده و هر کدام صاحب خانه و فرزند و عروس و داماد و نوه و نتیجه هستند و گاها با هم اختلافاتی هم دارند، بر سفره نوروزی مادر بزرگ کنار هم می نشینند و برصلح، دوستی و اشتراکات و فرهنگی تاکید می کنند.

پارسایی ادامه داد: بر این اساس قبل از عید نوروز، مراسم جشن ثبت مشترک پرونده نوروز را در شیراز برگزار کردیم که سفرای کشورهای عضو پرونده نوروز به شیراز و تخت جمشید سفر کردند و دبیرخانه دائمی نوروز راه اندازی شد.

او با اشاره به این که در هفته شیراز میزبان تعدادی از سفرا و هیات های دیپلماتیک از کشورهای حوزه نوروز بودیم، اظهار کرد: متاسفانه با وقایعی همچون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و بعضی مسائل منطقه ای روبرو شدیم که پیگیری برنامه ها را دچار وقفه جدی کرد؛ اما سفر آقای پزشکیان رئیس جمهوری به ارمنستان، شرایط جدید و متفاوتی را رقم زد و اجرای ارکستر ملی فیلارمونیک ارمنستان بر اساس برنامه ریزی های قبلی با جدیت دنبال شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری با بیان این که تعداد اعضای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان ۱۱۰ نفر است و ۲۰ نفر نیز به عنوان هیئت سیاسی از ارمنستان وارد استان فارس خواهند شد، افزود: این گروه پس از بازدید از تخت جمشید، شنبه شب به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس ارکستر ملی ارمنستان در تخت جمشید اجرای مراسم خواهند داشت و روز بعد نیز از مجموعه های مختلف گردشگری استان بازدید خواهند کرد.

پارسایی اظهار کرد: ۲۱ هیئت دیپلماتیک از کشورهای مختلف جهان برای حضور در مراسم اجرای ارکستر ملی فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید درخواست داده اند که اهمیت و جایگاه این رویداد را نشان می دهد.

او با تاکید بر این که هدف از ثبت مشترک پرونده نوروز ایجاد زمینه گفت‌وگو و مبادلات انسانی است، تصریح کرد: نوروز مهم ترین پرونده مشترک ثبت بین المللی ایران در یونسکو است و بر اساس آن تلاش می کنیم با همه کشورهای عضو پرونده نوروز رویدادهای مشترک تعریف و زمینه گسترش مراودات فرهنگی را فراهم کنیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری تولید محتوای مناسب رسانه ای مرتبط با برگزاری ارکستر ملی فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید را در زمینه شکستن تبلیغات دروغین بر علیه ایران بسیار موثر دانست و گفت: تصویرسازی دروغین از شرایط ایران، در رسانه های دنیا مرسوم است اما برگزاری رویدادهای هنری بین المللی نقش بسیار مهمی در شکستن این انگاره‌های غلط خواهد داشت.

پارسایی با تاکید بر این که دیپلماسی فرهنگی منطقه ای با محوریت نوروز و پایتختی تخت جمشید با کشورهای همسایه و عضو پرونده نوروز زمینه مناسبی برای تقویت گردشگری و جذب توریست فراهم می کند، گفت: تداوم این رویدادها با سایر کشورهای منطقه با محوریت ملل حاضر در نقش برجسته های پلکان کاخ آپادانا که نماد دوستی و همراهی در جشن نوروز و احداث تخت جمشید است، در دستورکار قرار دارد و به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد.

پارسایی از همه اصحاب رسانه درخواست کرد با نگاه مثبت و توجه به اقتضائات کشور حمایت از این رویدادها را در اولویت قرار داده و تصحیح چهره بین المللی کشور را با جدیت دنبال کنند.